Крупнейшие японские спонсоры предложили перенести Олимпиаду на осень

Отмечается, что компании беспокоятся за результаты маркетинговых кампаний. Предложение перенести мероприятие связано с недовольством японских компаний (среди которых Panasonic, Canon, Toyota), которые в совокупности заплатили более 3 миллиардов долларов на поддержку Олимпиады.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на фоне призывов к отмене Олимпиады в Токио выразил уверенность в ее безопасном проведении.

