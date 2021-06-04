Крупнейшие японские спонсоры предложили перенести Олимпиаду на осень
Крупные японские спонсоры Олимпийских игра в Токио в частном порядке призывают перенести Игры на несколько месяцев, чтобы их могло посетить большее количество зрителей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на топ-менеджеров компаний.
Отмечается, что компании беспокоятся за результаты маркетинговых кампаний. Предложение перенести мероприятие связано с недовольством японских компаний (среди которых Panasonic, Canon, Toyota), которые в совокупности заплатили более 3 миллиардов долларов на поддержку Олимпиады.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на фоне призывов к отмене Олимпиады в Токио выразил уверенность в ее безопасном проведении.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- Сбербанк вновь запустил сельскую ипотеку под 2,7% годовых
- Путин запретил избираться причастным к экстремизму
- Названа средняя стоимость поездки на такси в Москве
- В Красноярском крае имама признали виновным в содействии терроризму
- Крупнейшие японские спонсоры предложили перенести Олимпиаду на осень
- ФССП намерена взыскать с Навального 29 миллионов рублей
- В России за сутки диагностировали 8 947 случаев коронавируса
- РФПИ познакомит Путина с зарубежными партнёрами по выпуску «Спутника V»
- В работе американского YouTube произошел сбой
- Рогозин допустил приход частного капитала в структуры Роскосмоса уже в 2021 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru