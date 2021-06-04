Крупнейшие японские спонсоры предложили перенести Олимпиаду на осень

Крупные японские спонсоры Олимпийских игра в Токио в частном порядке призывают перенести Игры на несколько месяцев, чтобы их могло посетить большее количество зрителей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на топ-менеджеров компаний.

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Отмечается, что компании беспокоятся за результаты маркетинговых кампаний. Предложение перенести мероприятие связано с недовольством японских компаний (среди которых Panasonic, Canon, Toyota), которые в совокупности заплатили более 3 миллиардов долларов на поддержку Олимпиады.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на фоне призывов к отмене Олимпиады в Токио выразил уверенность в ее безопасном проведении.

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ФОТО: pxhere.com
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