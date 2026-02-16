Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за день
Мессенджер Telegram накануне заблокировал свыше 200 тысяч групп и каналов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статистику платформы.
По итогам 15 февраля Telegram заблокировал 235 282 групп и каналов. Это стало наиболее высоким уровнем с 23 января, когда блокировка коснулась более 300 тысяч ресурсов, отмечает RT.
С начала года мессенджер заблокировал 7 256 305 групп и каналов. В их числе 27 282 сообщества, которые «связаны с терроризмом».
Между тем председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что руководство Telegram поддерживает контакт с Роскомнадзором и по требованиям ведомства удаляет часть запрещенных материалов.
