Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за день

Мессенджер Telegram накануне заблокировал свыше 200 тысяч групп и каналов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статистику платформы.

По итогам 15 февраля Telegram заблокировал 235 282 групп и каналов. Это стало наиболее высоким уровнем с 23 января, когда блокировка коснулась более 300 тысяч ресурсов, отмечает RT.

С начала года мессенджер заблокировал 7 256 305 групп и каналов. В их числе 27 282 сообщества, которые «связаны с терроризмом».

Между тем председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что руководство Telegram поддерживает контакт с Роскомнадзором и по требованиям ведомства удаляет часть запрещенных материалов.

