IIHF отменила чемпионат мира по хоккею — 2020

Международная федерации хоккея (IIHF) сделал официальное сообщение об отмене чемпионата мира 2020 года. Матчи должны были состояться в Швейцарии, но отменены из-за из-за пандемии по коронавирусу.

По данным пресс-службы IIHF, решение принято советом организации, сообщает RT.

Отмечается, что запланированные с 8 по 24 мая матчи чемпионата мира в Цюрихе и Лозанне не состоятся.

Конгресс IIHF, проведение которого планировалось в Швейцарии, тоже перенесён на неопределённый срок.

Ранее стало известно, что IIHF также отменила юниорский ЧМ по хоккею — 2020.

Напомним, в выпуске НСН-СПОРТ экс-тренер футбольной сборной Андрей Гордеев и олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов попытались найти хоть какие плюсы в сплошных минусах отмены и переноса крупных международных турниров.

