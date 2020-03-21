IIHF отменила чемпионат мира по хоккею — 2020
Международная федерации хоккея (IIHF) сделал официальное сообщение об отмене чемпионата мира 2020 года. Матчи должны были состояться в Швейцарии, но отменены из-за из-за пандемии по коронавирусу.
По данным пресс-службы IIHF, решение принято советом организации, сообщает RT.
Отмечается, что запланированные с 8 по 24 мая матчи чемпионата мира в Цюрихе и Лозанне не состоятся.
Конгресс IIHF, проведение которого планировалось в Швейцарии, тоже перенесён на неопределённый срок.
Ранее стало известно, что IIHF также отменила юниорский ЧМ по хоккею — 2020.
Напомним, в выпуске НСН-СПОРТ экс-тренер футбольной сборной Андрей Гордеев и олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов попытались найти хоть какие плюсы в сплошных минусах отмены и переноса крупных международных турниров.
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