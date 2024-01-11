Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о желании сыграть с Россией

Федерация хоккея Словакии опровергла сообщения о желании сыграть с национальной командой России. Об этом говорится на сайте организации.

Тренер «Вашингтон Кэпиталс» сообщил, что Овечкин получил травму
«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России», - говорится в сообщении.

В Словакии также назвали информацию о потенциальном спарринге сборных вымышленной и «шокирующей».

Накануне телеканал «Матч ТВ» сообщил о желании хоккейной сборной Словакии провести товарищеские игры против России в рамках подготовки к чемпионату мира.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СловакияРоссияХоккей

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