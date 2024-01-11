Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о желании сыграть с Россией
11 января 202412:53
Федерация хоккея Словакии опровергла сообщения о желании сыграть с национальной командой России. Об этом говорится на сайте организации.
«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России», - говорится в сообщении.
В Словакии также назвали информацию о потенциальном спарринге сборных вымышленной и «шокирующей».
Накануне телеканал «Матч ТВ» сообщил о желании хоккейной сборной Словакии провести товарищеские игры против России в рамках подготовки к чемпионату мира.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru