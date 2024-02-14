Игроку «Спартака» Промесу дали шесть лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

В 2020 году в Антверпене полиция перехватила две партии наркотиков общим весом около 1370 кг, которые, по данным следствия, принадлежали спортсмену. По мнению правоохранителей, игрок «Спартака» также якобы входил в преступную сеть с наркоторговцем Питом Уортелом. Прокуратура Нидерландов требовала для Промеса девять лет тюрьмы, напоминает RT.

На заседании 14 февраля суд признал футболиста виновным в контрабанде кокаина.

Известно, что сейчас Промес вместе с московской командой находится на сборах в ОАЭ.

