Игроку «Спартака» Промесу дали шесть лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Суд в Амстердаме приговорил игрока московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса к шести годам заключения по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает газета AD.
В 2020 году в Антверпене полиция перехватила две партии наркотиков общим весом около 1370 кг, которые, по данным следствия, принадлежали спортсмену. По мнению правоохранителей, игрок «Спартака» также якобы входил в преступную сеть с наркоторговцем Питом Уортелом. Прокуратура Нидерландов требовала для Промеса девять лет тюрьмы, напоминает RT.
На заседании 14 февраля суд признал футболиста виновным в контрабанде кокаина.
Известно, что сейчас Промес вместе с московской командой находится на сборах в ОАЭ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru