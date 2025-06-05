Самолет малой авиации потерпел крушение в Саратовской области

Самолёт малой авиации потерпел крушение в Саратовской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

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По его словам, инцидент произошёл в Ершовском районе. Причиной падения самолёта стало касание линии электропередач.

«Самолёт упал на поле и загорелся. Пилот в тяжёлом состоянии госпитализирован», - написал Юрин.

Ранее при заходе на посадку едва не разбился самолёт президента Либерии Джозефа Боакая, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: МЧС РФ
ТЕГИ:ПроисшествиеСаратовская ОбластьКрушение Самолета

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