Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
5 июня 202517:30
Состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
В посольстве Китая в Вашингтоне подтвердили данную информацию, указав, что разговор состоялся по инициативе Белого дома.
Подробности беседы лидеров пока не разглашаются.
Ранее Трамп рассказал, что с симпатией относится к лидеру Китая Си Цзиньпину, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru