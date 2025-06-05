Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

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В посольстве Китая в Вашингтоне подтвердили данную информацию, указав, что разговор состоялся по инициативе Белого дома.

Подробности беседы лидеров пока не разглашаются.

Ранее Трамп рассказал, что с симпатией относится к лидеру Китая Си Цзиньпину, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: Reuters
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