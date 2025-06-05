Дочь Алентовой заявила о прекрасном самочувствии актрисы

Народная артистка РФ Вера Алентова прекрасно себя чувствует. Об этом «Газете.Ru» заявила её дочь, телеведущая Юлия Меньшова.

Театр имени Пушкина опроверг сообщения о госпитализации Веры Алентовой

Она отметила, что информация о том, что Алентовой была сделана операция, не соответствуют действительности.

«Вера Валентиновна ежедневно ходит на работу во ВГИК, а также в театр им. Пушкина», — добавила Меньшова.

Ранее стало известно, что народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали из-за опасений по поводу возможного развития пневмонии после травмы, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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