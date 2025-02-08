Игрока «Челси» Михаила Мудрика могут дисквалифицировать при отрицательной допинг‑пробе

Полузащитника «Челси» и футбольной сборной Украины Михаила Мудрика могут дисквалифицировать даже в случае отрицательного результата теста допинг‑пробы «Б». Об этом журналист Бен Джейкобс написал на своей странице в одной из социальных сетей.

По его словам, проба «Б» тестируется на наличие мельдония и некоторых других веществ. При этом Футбольная ассоциация Англии (FA), добавил он, может принять решение о дисквалификации украинского спортсмена лишь на основании положительного результата теста «А». Однако это будет сделано на меньший срок, уточнил Джейкобс.

Сообщалось, что 17 декабря 2024 года после внеплановой проверки в крови 23-летнего футболиста были обнаружены запрещенные вещества. Позже Мудрик также прошел проверку на полиграфе.

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Украинец перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за €70 млн. В текущем сезоне он успел поучаствовать в семи матчах Английской премьер-лиги, но не отметился результативными действиями.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российского боксера Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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