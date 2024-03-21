СМИ: «Челси» и «Манчестер Сити» могут исключить из АПЛ
Футбольные клубы «Челси» и «Манчестер Сити» могут вылететь из Английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает The Sun.
Источники газеты утверждают, что команды подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей. В частности, «Манчестер Сити» предъявили 115 обвинений ещё в феврале 2023 года.
Что касается «Челси», то «пенсионерам» обвинений пока не предъявляли, однако летом прошлого года были выявлены нарушения, допущенные ещё в то время, когда командой владел российский бизнесмен Роман Абрамович. Они связаны с выплатами агентам, которые не учитывались в бухгалтерии клуба.
Собеседники The Sun указали, что масштаб выявленных нарушений может привести к исключению клубов из АПЛ.
Ранее немецкая газета Die Welt написала, что футбольный клуб «Барселона» могут отстранить от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА из-за нарушений финансового фэйр-плей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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