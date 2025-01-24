Поветкин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Российский боксер Александр Поветкин был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA). Это решение основано на результатах тестов, проведенных в 2014 году, когда в пробе спортсмена был обнаружен остарин. Дисквалификация вступила в силу с 21 октября 2024 года.

В результате санкций все достижения Поветкина с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года были аннулированы, включая титулы чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO.