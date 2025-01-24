Поветкин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил
Российский боксер Александр Поветкин был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA). Это решение основано на результатах тестов, проведенных в 2014 году, когда в пробе спортсмена был обнаружен остарин. Дисквалификация вступила в силу с 21 октября 2024 года.
В результате санкций все достижения Поветкина с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года были аннулированы, включая титулы чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO.
В 2021 году Поветкин официально завершил карьеру, однако в феврале 2024 года заявил о возможности возвращения на ринг при условии разрешения проблем со здоровьем. В декабре 2024 года он также покинул пост заместителя губернатора Вологодской области, который занимал с мая.
Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и чемпион мира 2003 года. В своей карьере он одержал 36 побед (25 из них — нокаутом) и потерпел три поражения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru