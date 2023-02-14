В РФС пообещали поддержать «Шинник» после драки с украинскими футболистами
Представители Футбольной национальной лиги (ФНЛ) находятся на связи с ярославским клубом «Шинник» после столкновения с закарпатской командой «Минай» в турецком отеле и готовы при необходимости помочь футболистам из Ярославля уладить проблемы, связанные со случившимся. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС).
Массовая драка между украинскими и российскими футболистами произошла в отеле Royal Seginus вечером 13 февраля. РФС напомнил, что обеспечение безопасности команд — задача организаторов учебно-тренировочных сборов и соответствующих служб отелей.
По словам пресс-атташе «Шинника» Игоря Мережина, в ходе потасовки травмы получили несколько человек, однако серьезно никто не пострадал. Отмечается также, что футболисты ярославской команды переедут в другой отель.
Ранее болельщики санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» устроили массовую драку после финального свистка в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России при счете команд 0:0 перед финальным пенальти. Об этом сообщило агентство НСН.
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