В РФС пообещали поддержать «Шинник» после драки с украинскими футболистами

Массовая драка между украинскими и российскими футболистами произошла в отеле Royal Seginus вечером 13 февраля. РФС напомнил, что обеспечение безопасности команд — задача организаторов учебно-тренировочных сборов и соответствующих служб отелей.

По словам пресс-атташе «Шинника» Игоря Мережина, в ходе потасовки травмы получили несколько человек, однако серьезно никто не пострадал. Отмечается также, что футболисты ярославской команды переедут в другой отель.

Ранее болельщики санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» устроили массовую драку после финального свистка в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России при счете команд 0:0 перед финальным пенальти. Об этом сообщило агентство НСН.

