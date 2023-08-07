Экс-защитник сборной РФ по футболу Соломатин вступил в батальон «Эспаньола»

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Соломатин подписал контакт фанатским добровольческим батальоном «Эспаньола», сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подразделения.

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Батальон сформирован из фанатов различных футбольных клубов. Контракт с Соломатиным рассчитан на шесть месяцев.

Футболист отметил, что прошел боевое крещение. Он получил позывной Солома.

Соломатин выступал за национальную сборную в 1998-2003 годах. Игрок провел 13 матчей и забил один гол.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) ранее предложила исключить граждан России из структур Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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