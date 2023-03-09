Игравший за «Спартак» бразилец Ари заявил о желании стать депутатом в России

По словам футболиста, его называли «депутат» одном из бразильских районов, где он жил. Ари рассказал, что организовал благотворительный проект и помогал нуждающимся.

37-летний спортсмен признался, что в будущем надеется заняться депутатской деятельностью в России. Он отметил, что уже дважды думал о политической карьере.

Ари в 2010-2021 годах выступал за клубы «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В 2018 году футболист получил российский паспорт и дважды сыграл за национальную сборную.

Министерство спорта РФ ранее отказала столичному «Спартаку» в содействии переходу голландского нападающего Квинси Промеса в российское гражданство, передает НСН.

