Игравший за «Спартак» бразилец Ари заявил о желании стать депутатом в России
Выступавший за российские футбольные клубы бразильский нападающий Ари сообщил о желании заниматься политикой в России. Об этом сообщает издание Sport 24.
По словам футболиста, его называли «депутат» одном из бразильских районов, где он жил. Ари рассказал, что организовал благотворительный проект и помогал нуждающимся.
37-летний спортсмен признался, что в будущем надеется заняться депутатской деятельностью в России. Он отметил, что уже дважды думал о политической карьере.
Ари в 2010-2021 годах выступал за клубы «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В 2018 году футболист получил российский паспорт и дважды сыграл за национальную сборную.
Министерство спорта РФ ранее отказала столичному «Спартаку» в содействии переходу голландского нападающего Квинси Промеса в российское гражданство, передает НСН.
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