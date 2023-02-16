Депутат Терюшков: Выступление спортсменов без флага России – это предательство

«После 24 февраля, когда наши ребята отстаивают суверенитет, защищают жителей Донбасса от той агрессии, которая на протяжении восьми лет исходила от неонацистского режима на Украине, выступать без флага сродни предательству. Если до 24 февраля была какая-то дискуссия, то сейчас мы едины в своих убеждениях. Если спортсмен хочет участвовать в спортивных соревнованиях в нейтральном статусе и отречься от своей страны, он должен делать это за свой счет», - сказал Терюшков.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы участвовать в Олимпийских играх — 2024 под нейтральным флагом.

