Не повезло. Олимпийский чемпион о поражении российской «молодежки» от США

Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН отметил, что российские хоккеисты отдали много сил и эмоций в матче с Канадой, а уже на следующий день они вышли на лед против сборной США. С американцами нашим просто не повезло, считает Каменский.

«Не хватило везения в матче с Америкой. Игра до гола - кто первый забил, тот и выиграл. Повезло американцам, поэтому они и выиграли. А игра была абсолютно равная, и у наших, наверно, было больше моментов, чтобы забить гол и выиграть», - сказал он.

Поражение от США стало для российской команды вторым по ходу турнира: они также проиграли матч сборной Чехии (3:4). 31 января россияне сыграют со сборной Германии.

