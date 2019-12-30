Не повезло. Олимпийский чемпион о поражении российской «молодежки» от США

30 декабря 201910:53

В хоккейном матче молодежных сборных России и США игра шла до гола – больше повезло американцам, прокомментировал поражение россиян (1:3) олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Сборная России проиграла команде США на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии со счетом 1:3. Россияне пропустили первыми, и всего через шесть секунд в ворота нашей команды влетела вторая шайба. Поражение последовало за более чем убедительной победой над канадцами, которым сборная России забросила шесть безответных шайб.

Россияне уступили американцам на Молодежном чемпионате мира по хоккею

Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН отметил, что российские хоккеисты отдали много сил и эмоций в матче с Канадой, а уже на следующий день они вышли на лед против сборной США. С американцами нашим просто не повезло, считает Каменский.

«Не хватило везения в матче с Америкой. Игра до гола - кто первый забил, тот и выиграл. Повезло американцам, поэтому они и выиграли. А игра была абсолютно равная, и у наших, наверно, было больше моментов, чтобы забить гол и выиграть», - сказал он.

Поражение от США стало для российской команды вторым по ходу турнира: они также проиграли матч сборной Чехии (3:4). 31 января россияне сыграют со сборной Германии.

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ФОТО: РИА Новости//Крис Бэрри
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