Не повезло. Олимпийский чемпион о поражении российской «молодежки» от США
В хоккейном матче молодежных сборных России и США игра шла до гола – больше повезло американцам, прокомментировал поражение россиян (1:3) олимпийский чемпион Валерий Каменский.
Сборная России проиграла команде США на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии со счетом 1:3. Россияне пропустили первыми, и всего через шесть секунд в ворота нашей команды влетела вторая шайба. Поражение последовало за более чем убедительной победой над канадцами, которым сборная России забросила шесть безответных шайб.
Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН отметил, что российские хоккеисты отдали много сил и эмоций в матче с Канадой, а уже на следующий день они вышли на лед против сборной США. С американцами нашим просто не повезло, считает Каменский.
«Не хватило везения в матче с Америкой. Игра до гола - кто первый забил, тот и выиграл. Повезло американцам, поэтому они и выиграли. А игра была абсолютно равная, и у наших, наверно, было больше моментов, чтобы забить гол и выиграть», - сказал он.
Поражение от США стало для российской команды вторым по ходу турнира: они также проиграли матч сборной Чехии (3:4). 31 января россияне сыграют со сборной Германии.
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