Россияне уступили американцам на Молодежном чемпионате мира по хоккею
Российская сборная проиграла американцам в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в Чехии.
Встреча группы B, прошедшая в Остраве, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу сборной США. Россияне пропустили первые две шайбы во втором периоде в течение всего семи секунд. В составе команды США дубль оформил Артур Калиев (37-я и 42-я минуты), также шайбу забросил Николас Робертсон (37). У россиян отличился Александр Романов (44).
31 декабря игрокам сборной России предстоит встреча с командой Германии в заключительном туре группового этапа. В трех матчах у россиян одна победа. Соперником американцев в понедельник, 30 декабря, станут хозяева турнира, чехи.
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