Сборная России по футболу проиграла команде Египта со счетом 0:1

Футболисты сборной России уступили команде Египта в товарищеской встрече в Каире. Единственный мяч соперники забили во втором тайме.

На 65-й минуте игры Мостафа Абдельрауф отправил мяч в сетку российских ворот после подачи с фланга.

Вратарь Матвей Сафонов не получил вызов на матч в Каире из-за участия ПСЖ в финале Лиги чемпионов, а полузащитник Александр Головин восстанавливается после перелома пальца. У египетской команды на поле не появился Мохамед Салах.

Для команды Валерия Карпина это поражение стало первым в текущем году. Ранее они разгромили Никарагуа (3:1) и разошлись миром с Мали (0:0).

Ближайшие спарринги команда проведет 5 июня в Волгограде с Буркина-Фасо, а через четыре дня в Калининграде встретится с Тринидадом и Тобаго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
