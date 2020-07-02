Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала»

Готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе «Арсенала» — новомосковском «Химике-Арсенале» — Сергей Подпалый и наставник молодёжной команды «Арсенала» Николай Ковардаев.

Черевченко возглавлял тульскую команду с осени 2018 года.

Одним из кандидатов на пост главного тренера «Арсенала» СМИ называют бывшего тренера московского «Локомотива» Юрия Семина.

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с НСН посоветовал Семину отказаться от «Арсенала».

«Я немного удивлен. В таком возрасте, как Юра, который уже своим принципиальным характером и упорством доказал, что он умеет работать, умеет создавать из дерьма конфетку. Даже если бы он ушел во вторую лигу, он мог бы вытащить команду выше. Но зачем ему все это нужно? Неужели он не может сейчас, человек, который сделал столько для футбола, подумать о смысле всей своей жизни. Написать хорошую, классную, большую книгу о своей футбольной деятельности, своей жизни, своих близких», - сказал Кавазашвили.



