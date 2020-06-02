Семину посоветовали отказаться от «Арсенала» в пользу написания книги

«Я немного удивлен. В таком возрасте, как Юра, который уже своим принципиальным характером и упорством доказал, что он умеет работать, умеет создавать из дерьма конфетку. Даже если бы он ушел во вторую лигу, он мог бы вытащить команду выше. Но зачем ему все это нужно? Неужели он не может сейчас, человек, который сделал столько для футбола, подумать о смысле всей своей жизни. Написать хорошую, классную, большую книгу о своей футбольной деятельности, своей жизни, своих близких. И посмотреть, что можно сделать, чтобы изменить ход движения в российском футболе в целом. Юра должен подумать очень хорошо и отказаться от этой идеи. После отдыха, через полгода за ним придут, найдут, попросят. А сейчас он сам идет в такой тяжелый клуб, где очень сложно что-либо сделать. Я не советовал бы Юрочке. Такое мое дружеское мнение», - сказал ветеран футбола.

Напомним, Юрию Семину 73 года.

Сейчас «Арсенал» возглавляет Игорь Черевченко. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занимает седьмое место, набрав 28 очков.

