Семину посоветовали отказаться от «Арсенала» в пользу написания книги
Ветеран футбола в эфире НСН выразил удивление по поводу возможного назначения экс-тренера "Локомотива".
Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин может возглавить тульский «Арсенал». Об этом сообщает «СЭ».
Напомним, 31 мая он покинул пост главного тренера «железнодорожников». Его место занял серб Марко Николич.
Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в беседе с НСН посоветовал Семину отказаться от «Арсенала».
«Я немного удивлен. В таком возрасте, как Юра, который уже своим принципиальным характером и упорством доказал, что он умеет работать, умеет создавать из дерьма конфетку. Даже если бы он ушел во вторую лигу, он мог бы вытащить команду выше. Но зачем ему все это нужно? Неужели он не может сейчас, человек, который сделал столько для футбола, подумать о смысле всей своей жизни. Написать хорошую, классную, большую книгу о своей футбольной деятельности, своей жизни, своих близких. И посмотреть, что можно сделать, чтобы изменить ход движения в российском футболе в целом. Юра должен подумать очень хорошо и отказаться от этой идеи. После отдыха, через полгода за ним придут, найдут, попросят. А сейчас он сам идет в такой тяжелый клуб, где очень сложно что-либо сделать. Я не советовал бы Юрочке. Такое мое дружеское мнение», - сказал ветеран футбола.
Напомним, Юрию Семину 73 года.
Сейчас «Арсенал» возглавляет Игорь Черевченко. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занимает седьмое место, набрав 28 очков.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
424 тыс.+8 863 / сут.
Умерли
5 037+182 / сут.
Выздоровели
187 тыс.+11 108 / сут.
- Черногория объявила о завершении эпидемии COVID-19
- Более 300 человек задержаны в Вашингтоне за ночь в ходе протестов
- Климкин предсказал Третью мировую войну
- В России может появиться единый билет на транспорт
- Шойгу позвал шефа Пентагона на парад Победы в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru