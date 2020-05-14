Народный артист РФ счёл увольнение Семина убийством «Локомотива»

Актёр Валерий Баринов, известный как давний болельщик московского «Локомотива», сравнил увольнение главного тренера команды Юрия Семина с убийством клуба. Такую оценку Народный артист России дал в интервью ТАСС.

Ранее сегодня совет директоров железнодорожников решил не продлевать контракт со специалистом, который заканчивается 31 мая. Теперь команду возглавит 40-летний тренер из Сербии Марко Николич.

По словам Баринова, он не понимают, что хотят сделать с популярным клубом. Как подчеркнул артист, именно Юрий Сёмин по существу создал этот клуб. Баринов расценивает отказ от его услуг, как «плевок в сторону всего нашего футбола». По словам актёра, это своершили люди, которые ничего не понимают в игре.

Депутат Госдумы от ЛДПР и болельщик команды Игорь Лебедев в интервью NEWS.ru также выразил недоумение таким решением совета директоров клуба, назвав его «безумным». Политик также возмутился выбором кандидатуры на пост нового главного тренера коллектива.

Последний раз Семин возглавлял «Локомотив» с августа 2016 года. За это время команда стала чемпионом России сезона-2017/18, дважды выиграла Кубок страны и один раз Суперкубок. До этого Юрий Семин тренировал клуб железнодорожников трижды. При нем «Локомотив» тогда дважды становился чемпионом России (2002, 2004) и четыре раза завоёвывал Кубок страны.

