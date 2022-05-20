Игорь Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА

В сообщении говорится, что новое соглашение с капитаном столичного клуба рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Игорь Акинфеев сыграл за наш клуб уже 704 матча. Также на его счету 112 игр за сборную и бронза Евро-2008. В составе ПФК ЦСКА Акинфеев выиграл 6 чемпионатов России, 6 Кубков России, 7 Суперкубков страны и Кубок УЕФА», - добавили в пресс-службе.

Ранее в ЦСКА объявили о расторжении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым «по взаимному согласию сторон».

