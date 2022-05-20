Игорь Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА
ПФК ЦСКА и голкипер Игорь Акинфеев подписали новый контракт, сообщает пресс-служба команды.
В сообщении говорится, что новое соглашение с капитаном столичного клуба рассчитано до конца сезона-2023/24.
«Игорь Акинфеев сыграл за наш клуб уже 704 матча. Также на его счету 112 игр за сборную и бронза Евро-2008. В составе ПФК ЦСКА Акинфеев выиграл 6 чемпионатов России, 6 Кубков России, 7 Суперкубков страны и Кубок УЕФА», - добавили в пресс-службе.
Ранее в ЦСКА объявили о расторжении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым «по взаимному согласию сторон».
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