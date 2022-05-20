Алан Дзагоев ушёл из ЦСКА

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Дзагоев войдет в историю как один из самых знаковых игроков клуба, а его уход связан с тем, что он стал получать мало игрового времени в составе команды.

«У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть. После завершения карьеры ждём его уже в структуре клуба», - подчеркнул он.

Бабаев добавил, что после последнего матча сезона 2021/2022 против «Ростова» будет организована церемония чествования Алана, Марио Фернандеса и других футболистов, покидающих ЦСКА.

Ранее защитник Марио Фернандес объявил, что решил приостановить игровую карьеру, так как у него накопилась колоссальная усталость и огромное изнеможение, из-за чего он не может больше максимально работать на благо ЦСКА.

