Алан Дзагоев ушёл из ЦСКА
Полузащитник Алан Дзагоев и ПФК ЦСКА договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.
Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Дзагоев войдет в историю как один из самых знаковых игроков клуба, а его уход связан с тем, что он стал получать мало игрового времени в составе команды.
«У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть. После завершения карьеры ждём его уже в структуре клуба», - подчеркнул он.
Бабаев добавил, что после последнего матча сезона 2021/2022 против «Ростова» будет организована церемония чествования Алана, Марио Фернандеса и других футболистов, покидающих ЦСКА.
Ранее защитник Марио Фернандес объявил, что решил приостановить игровую карьеру, так как у него накопилась колоссальная усталость и огромное изнеможение, из-за чего он не может больше максимально работать на благо ЦСКА.
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