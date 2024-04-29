«Краснодар» упустил шанс возглавить турнирную таблицу РПЛ

«Краснодар» не смог обыграть самарские «Крылья Советов» и упустил шанс возглавить турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча состоялась в понедельник в Самаре в рамках 26-го тура РПЛ. «Краснодар» имел возможность возглавить турнирную таблицу после поражения лидера чемпионата «Зенита» от московского «Динамо».

Защитник «Краснодара» Сергей Волков забил гол на 8-й минуте, однако арбитр отменил взятие ворот из-за попадания мяча в руку. В итоге встреча завершилась со счетом 0:0.

Накануне «Зенит» проиграл на выезде московскому «Динамо» со счетом 0:1. Петербуржцы потерпели второе поражение подряд, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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