Международный союз биатлонистов отстранил россиян и белорусов от турниров

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Решение было принято исполнительным комитетом IBU. Отмечается, что срок прекращения отстранения пока неизвестен.

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17 марта исполком также обсудит предложение о временном приостановлении членства Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее RT сообщил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально отстранила российских спортсменов от международных соревнований.

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ФОТО: РИА Новости
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