Международный союз биатлонистов отстранил россиян и белорусов от турниров

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Решение было принято исполнительным комитетом IBU. Отмечается, что срок прекращения отстранения пока неизвестен.