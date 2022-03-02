Международный союз биатлонистов отстранил россиян и белорусов от турниров
Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Об этом говорится на официальном сайте организации.
Решение было принято исполнительным комитетом IBU. Отмечается, что срок прекращения отстранения пока неизвестен.
17 марта исполком также обсудит предложение о временном приостановлении членства Союза биатлонистов России (СБР).
Ранее RT сообщил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально отстранила российских спортсменов от международных соревнований.
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