«Хорошие, но не сумасшедшие». Тарасова рассказала о зарплатах в ледовых шоу
По её словам, фигуристы, не попадающие в состав сборных страны, не получают вообще ничего.
Выступление в ледовых шоу позволяет фигуристам, не попадающим в сборную страны, продлить «артистическую жизнь» и зарабатывать хорошие деньги, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Ранее известный фигурист и хореограф Илья Авербух расcказал, что призовые за победу на официальных турнирах по фигурному катанию могут составлять до $100 тысяч, а в ледовых шоу сопоставимые суммы можно заработать за год.
«У нас для того, чтобы получить 70 тысяч рублей, надо быть хотя бы в какой-то сборной. Люди работают, тренируются, но если они не входят в основной состав сборной или молодежной команды, то ничего не получают. И выдающиеся спортсмены, и очень хорошие спортсмены, уже поднявшие свое мастерство, но по тем или иным причинам не попавшие на Чемпионат Мира и Европы, они и собираются в этих шоу. Они могут работать еще по 20 лет и зарабатывать деньги – не сумасшедшие, но хорошие, на которые можно жить», - сказала Тарасова, не уточнив конкретные суммы.
Авербух также рассказал «Ленте.ру, что сейчас фигуристы идут в ледовые шоу не только за деньгами, но и «чтобы сказать то, что не успели в спорте».
«Я с ним (с Авербухом – прим. НСН) согласна. Они учатся, потом выступают, проходят тяжелейшие соревнования, а потом продлевают жизнь, как артисты. Это большое счастье – заниматься этим, видеть, как они могут работать еще 10-15 лет по профессии, которой они отдали много-много лет. Это очень важно, что люди не слоняются и не ищут себе другую работу. Если ты способный и талантливый человек, но у тебя так сложилось, что ты не в сборной, ты можешь всегда, если тебя возьмут, работать в шоу», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее Авербух рассказывал, что фигуристка Евгения Медведева зарабатывала больше 150 тысяч рублей за одно выступление в его ледовых шоу.
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