«Хорошие, но не сумасшедшие». Тарасова рассказала о зарплатах в ледовых шоу

Выступление в ледовых шоу позволяет фигуристам, не попадающим в сборную страны, продлить «артистическую жизнь» и зарабатывать хорошие деньги, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее известный фигурист и хореограф Илья Авербух расcказал, что призовые за победу на официальных турнирах по фигурному катанию могут составлять до $100 тысяч, а в ледовых шоу сопоставимые суммы можно заработать за год.