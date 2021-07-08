Илья Авербух рассказал, сколько зарабатывают фигуристы
Хореограф Илья Авербух рассказал «Ленте.ру» о зарплатах фигуристов в ледовых шоу. По его словам, на заработную плату влияют достижения спортсмена: «Одно с другим связано. Сначала ты должен завоевать титулы, на турнирах призовые будут не очень большими, если брать мир спорта. До 100 тысяч долларов, кажется», – отметил Авербух.
Также он сообщил, что фигуристы, работающие в ледовых шоу, имеют возможность получить сравнимую с призовыми чемпионата мира сумму за год гастролей: «За сто выступлений, скажем», – уточнил хореограф.
Ранее тренер рассказал о суммах гонораров за участие в его ледовых шоу. Он отметил, что первые ледовые шоу в России, у истоков создания которых он стоял, были убыточными. От первого гастрольного тура убытки составили 100 тысяч долларов. Чтобы погасить долг, хореографу пришлось взять кредиты и продать машину.
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