Илья Авербух рассказал, сколько зарабатывают фигуристы

Хореограф Илья Авербух рассказал «Ленте.ру» о зарплатах фигуристов в ледовых шоу. По его словам, на заработную плату влияют достижения спортсмена: «Одно с другим связано. Сначала ты должен завоевать титулы, на турнирах призовые будут не очень большими, если брать мир спорта. До 100 тысяч долларов, кажется», – отметил Авербух.

Также он сообщил, что фигуристы, работающие в ледовых шоу, имеют возможность получить сравнимую с призовыми чемпионата мира сумму за год гастролей: «За сто выступлений, скажем», – уточнил хореограф.

Ранее тренер рассказал о суммах гонораров за участие в его ледовых шоу. Он отметил, что первые ледовые шоу в России, у истоков создания которых он стоял, были убыточными. От первого гастрольного тура убытки составили 100 тысяч долларов. Чтобы погасить долг, хореографу пришлось взять кредиты и продать машину.



