Хоркина: На Олимпиаде главное спортсмены, а не знаменитости

«Пройдет эта эстафета без знаменитостей, и хорошо. Самое главное все-таки на Олимпийских играх – спортсмены. И очень хочется, чтобы у них появилась возможность в следующем году приехать на Олимпиаду и исполнить свою мечту, став олимпийским чемпионом. От всей души желаю нашим ребятам выступить в Токио и завоевать как можно больше медалей для нашей страны. Очень на это надеюсь и в это, несомненно, верю», – сказала она.

Ранее также сообщалось, что болельщики смогут попасть на Игры в следующем году только при наличии справки о вакцинации.

Кроме того, Хоркина поддержала в интервью НСН решение многих регионов отдыхать 31 декабря.

