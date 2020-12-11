Хоркина: На Олимпиаде главное спортсмены, а не знаменитости
Светлана Хоркина в эфире НСН призвала дать спортсменам возможность осуществить мечту – стать олимпийскими чемпионами.
Власти Японии хотят не пустить знаменитостей на эстафету олимпийского огня в Токио из-за профилактики коронавируса.
Двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в эфире НСН призвала в первую очередь дать спортсменам возможность осуществить мечту – стать победителями.
«Пройдет эта эстафета без знаменитостей, и хорошо. Самое главное все-таки на Олимпийских играх – спортсмены. И очень хочется, чтобы у них появилась возможность в следующем году приехать на Олимпиаду и исполнить свою мечту, став олимпийским чемпионом. От всей души желаю нашим ребятам выступить в Токио и завоевать как можно больше медалей для нашей страны. Очень на это надеюсь и в это, несомненно, верю», – сказала она.
Ранее также сообщалось, что болельщики смогут попасть на Игры в следующем году только при наличии справки о вакцинации.
Кроме того, Хоркина поддержала в интервью НСН решение многих регионов отдыхать 31 декабря.
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