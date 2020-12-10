Хоркина: Дайте спортсменам возможность стать олимпийскими чемпионами
Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Знаменитостей могут не пустить на эстафету олимпийского огня в Токио
Власти Японии хотят не пустить знаменитостей на эстафету олимпийского огня в Токио из-за профилактики коронавируса. Ранее также сообщалось, что болельщики смогут попасть на Игры в следующем году только при наличии справки о вакцинации.
Светлана Хоркина: «Пройдет эта эстафета без знаменитостей, и хорошо. Самое главное все-таки на Олимпийских играх – спортсмены. И очень хочется, чтобы у них появилась возможность в следующем году приехать на Олимпиаду и исполнить свою мечту, став олимпийским чемпионом. От всей души желаю нашим ребятам выступить в Токио и завоевать как можно больше медалей для нашей страны. Очень на это надеюсь и в это, несомненно, верю», – сказала в эфире НСН Светлана Хоркина.
Назван лучший спортсмен России
Конькобежец Павел Кулижников стал лучшим спортсменом России по версии Минспорта. Он завоевал два золота на чемпионате мира в США и три на чемпионате Европы в Нидерландах.
Светлана Хоркина: «Павел действительно уникальный спортсмен, он достоин этого звания. От всех души желаю ему удачи и побед», – прокомментировала она в интервью НСН.
Жители 20 регионов будут отдыхать в канун Нового года
Около 20 регионов уже объявили 31 декабря выходным днем. Их список ежедневно пополняется.
Светлана Хоркина: «Надо сказать, что, действительно 31 декабря вряд ли можно назвать рабочим днем, потому что все мысли направлены на проводы старого года и встречу нового. Так что решение я поддерживаю, считаю правильным», – отметила она для НСН.
Россияне массово перешли в режим экономии
Опрос показал, что около 70% россиян перешли в режим экономии, отказавшись, в частности, от крупных покупок, пишет ВЦИОМ.
Светлана Хоркина: «Я не исключение. Моя семья тоже перешла в режим экономии, но надеюсь, что в следующем году режим будет отменен», – поделилась она с НСН.
Названы главные цвета 2021 года
Названы главные цвета 2021 года. Были выбраны сразу два оттенка. Первый – ярко-желтый, а второй – холодный серый, который напоминает гальку на пляже. Эксперты считают, что сочетание этих цветов символизируют надежду и оптимизм.
Светлана Хоркина: «Хочется верить нашим экспертам. Но для меня лично все равно, какие главные цвета следующего года. Для меня самое главное, чтобы в следующем году были надежда, победа, удача и тот оптимизм, который лично меня никогда не покидал», – подытожила в разговоре с НСН Светлана Хоркина.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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