Хоркина: Дайте спортсменам возможность стать олимпийскими чемпионами

Светлана Хоркина: «Пройдет эта эстафета без знаменитостей, и хорошо. Самое главное все-таки на Олимпийских играх – спортсмены. И очень хочется, чтобы у них появилась возможность в следующем году приехать на Олимпиаду и исполнить свою мечту, став олимпийским чемпионом. От всей души желаю нашим ребятам выступить в Токио и завоевать как можно больше медалей для нашей страны. Очень на это надеюсь и в это, несомненно, верю», – сказала в эфире НСН Светлана Хоркина.

