Фоменко предложил добавить армрестлинг и распитие пива в Олимпиаду
Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Правительство планирует вернуть налог на движимое имущество
Правительство планирует вернуть налог на движимое имущество, который был отменен в начале 2019 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Лавров, этот вопрос планируют решить до марта 2021 года. По его словам, отмена налога привела к постоянным спорам бизнеса и налоговиков.
Николай Фоменко: «Понятно, что движимое имущество – это автомобили. Но ведь кроме автомобилей существуют скейтборды, ролики, ботинки, в конце концов. Это же движимое имущество, оно движется. Соответственно, вместе с вами двигаются куртка, шапка, очки. Даже части человеческого тела движутся. И если это движимое имущество, то давайте его действительно обложим. Спасибо правительству», – с иронией отметил в эфире НСН Николай Фоменко.
Серфинг и брейк-данс добавили в олимпийскую программу
Скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс добавили в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Николай Фоменко: «Друзья, масса неучтёнки. Скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс – это молодежные направления, и это прекрасно. Но как быть с ветеранами? Выпивание пива на скорость, армрестлинг почему не входят в программу Олимпийских игр? Таких видов спорта масса! Мне кажется, пора вытеснять стандартные, устаревшие виды. Легкую атлетику, к примеру. А можно даже что-то новое изобрести – сочетать пиво с катанием», – предложил актер в интервью НСН.
Готовность работать курьером выразили 40% россиян
40% россиян готовы при необходимости пойти работать курьерами, пишет РБК.
Николай Фоменко: «Это верная новость, она справедливая. Я считаю, что это количество будет расти. Я и сам, честно говоря, внутренне готов работать и курьером. Во-первых, ты на свежем воздухе. Во-вторых, всегда в общении с людьми. Не инженером же быть? Глупости какие, кому это надо. Или математиком, физиком, химиком – это полный идиотизм, ведь будешь целыми днями за закрытыми дверями сидеть. А курьером, другое дело. И надежно, главное», – сказал он в беседе с НСН.
Россияне сократили расходы на покупку зимней одежды
Россияне сократили расходы на покупку зимней одежды из-за пандемии и удаленки. По сравнению с прошлым годом число продаж снизилось на 12% , пишет РИА Новости.
Николай Фоменко: «Я, конечно, верю в эти прекрасные новости. Но мне кажется, что сократились расходы на покупку зимней одежды не из-за пандемии и удаленки, а потому что у нас просто заканчиваются деньги. И это ужасно, чувствую это на себе», – поделился с НСН Николай Фоменко.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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