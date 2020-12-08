Фоменко предложил добавить армрестлинг и распитие пива в Олимпиаду

Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Правительство планирует вернуть налог на движимое имущество

Правительство планирует вернуть налог на движимое имущество, который был отменен в начале 2019 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Лавров, этот вопрос планируют решить до марта 2021 года. По его словам, отмена налога привела к постоянным спорам бизнеса и налоговиков.

Николай Фоменко: «Понятно, что движимое имущество – это автомобили. Но ведь кроме автомобилей существуют скейтборды, ролики, ботинки, в конце концов. Это же движимое имущество, оно движется. Соответственно, вместе с вами двигаются куртка, шапка, очки. Даже части человеческого тела движутся. И если это движимое имущество, то давайте его действительно обложим. Спасибо правительству», – с иронией отметил в эфире НСН Николай Фоменко.

2

Серфинг и брейк-данс добавили в олимпийскую программу

Скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс добавили в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Николай Фоменко: «Друзья, масса неучтёнки. Скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс – это молодежные направления, и это прекрасно. Но как быть с ветеранами? Выпивание пива на скорость, армрестлинг почему не входят в программу Олимпийских игр? Таких видов спорта масса! Мне кажется, пора вытеснять стандартные, устаревшие виды. Легкую атлетику, к примеру. А можно даже что-то новое изобрести – сочетать пиво с катанием», – предложил актер в интервью НСН.

3

Готовность работать курьером выразили 40% россиян

40% россиян готовы при необходимости пойти работать курьерами, пишет РБК.

Николай Фоменко: «Это верная новость, она справедливая. Я считаю, что это количество будет расти. Я и сам, честно говоря, внутренне готов работать и курьером. Во-первых, ты на свежем воздухе. Во-вторых, всегда в общении с людьми. Не инженером же быть? Глупости какие, кому это надо. Или математиком, физиком, химиком – это полный идиотизм, ведь будешь целыми днями за закрытыми дверями сидеть. А курьером, другое дело. И надежно, главное», – сказал он в беседе с НСН.

4

Россияне сократили расходы на покупку зимней одежды

Россияне сократили расходы на покупку зимней одежды из-за пандемии и удаленки. По сравнению с прошлым годом число продаж снизилось на 12% , пишет РИА Новости.

Николай Фоменко: «Я, конечно, верю в эти прекрасные новости. Но мне кажется, что сократились расходы на покупку зимней одежды не из-за пандемии и удаленки, а потому что у нас просто заканчиваются деньги. И это ужасно, чувствую это на себе», – поделился с НСН Николай Фоменко.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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ТЕГИ:ОлимпиадаАвторские НовостиНиколай Фоменко
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