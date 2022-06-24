Хоккеист Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо»
Российский хоккеист Александр Овечкин стал игроком футбольного клуба «Динамо», сообщает пресс-служба московской команды.
В сообщении говорится, что контракт форварда с бело-голубыми рассчитан на один матч. Это товарищеская встреча с блогерской командой «Амкал», которая пройдёт на «ВТБ Арене» 25 июня.
Именно в этой игре и примет участие Овечкин. Хоккеист выйдет на футбольное поле в майке с номером «3», под которым за бело-голубых выступал его отец Михаил.
«Ранее Овечкин не раз говорил о своей мечте сыграть за футбольное «Динамо», а у нашего клуба была мечта выпустить на поле выдающегося хоккеиста. И вот, наконец, эти две мечты станут реальностью», - добавили в пресс-службе.
Ранее игравший за московский «Спартак» полузащитник Зелимхан Бакаев официально перешёл в ФК «Зенит».
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