Федерация хоккея Словакии отказалась вызывать на ЧМ-2023 игроков из КХЛ

Ассистент главного тренера сборной Словакии и скаут Петер Фрюгауф заявил, что после долгих обсуждений в федерации пришли к выводу, что ради спокойной подготовки команды следует оставить хоккеистов из КХЛ вне заявки.

«Мы пришли к единому мнению... ради спокойной подготовки и стопроцентной концентрации нашей команды на чемпионате мира будет лучше, если мы оставим их вне заявки», - пояснил он.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение продлить отстранение хоккеистов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах на сезон-2023/24, сообщает RT.

