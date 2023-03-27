Федерация хоккея Словакии отказалась вызывать на ЧМ-2023 игроков из КХЛ
Федерация хоккея Словакии приняла решение не вызывать в национальную команду игроков, выступающих за клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает пресс-служба организации.
Ассистент главного тренера сборной Словакии и скаут Петер Фрюгауф заявил, что после долгих обсуждений в федерации пришли к выводу, что ради спокойной подготовки команды следует оставить хоккеистов из КХЛ вне заявки.
«Мы пришли к единому мнению... ради спокойной подготовки и стопроцентной концентрации нашей команды на чемпионате мира будет лучше, если мы оставим их вне заявки», - пояснил он.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение продлить отстранение хоккеистов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах на сезон-2023/24, сообщает RT.
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