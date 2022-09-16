Хоккейная сборная Казахстана примет участие в Кубке Первого канала

Сборная Казахстана по хоккею вошла в список участников Кубка Первого канала, который пройдёт в Москве с 12 по 18 декабря, сообщает ТАСС.

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По словам гендиректора Казахстанской федерации хоккея Глеба Каратаева, возможность сыграть с таким сильным соперником, как сборная России, выпадает редко, а политическая ситуация не важна.

«Мы не обращаем внимания в данном контексте на политическую ситуацию, потому что мы в первую очередь спортивная организация. Насколько я знаю, IIHF никогда не запрещает командам участвовать в сборах и соревнованиях, в том числе и в подобных турнирах», — подчеркнул он.

Кроме сборной Казахстана в Кубке Первого канала также примут участие сборные России, Беларуси и команда России среди игроков в возрасте до 25 лет.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что от участия в чемпионате мира 2023 года отстранены сборные России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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