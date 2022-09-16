Хоккейная сборная Казахстана примет участие в Кубке Первого канала

По словам гендиректора Казахстанской федерации хоккея Глеба Каратаева, возможность сыграть с таким сильным соперником, как сборная России, выпадает редко, а политическая ситуация не важна.

«Мы не обращаем внимания в данном контексте на политическую ситуацию, потому что мы в первую очередь спортивная организация. Насколько я знаю, IIHF никогда не запрещает командам участвовать в сборах и соревнованиях, в том числе и в подобных турнирах», — подчеркнул он.

Кроме сборной Казахстана в Кубке Первого канала также примут участие сборные России, Беларуси и команда России среди игроков в возрасте до 25 лет.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что от участия в чемпионате мира 2023 года отстранены сборные России и Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».