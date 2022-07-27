В Латвии пригрозили тюрьмой хоккеистам, играющим в России

При этом в СГБ считают, что любая поддержка России, в том числе в спорте, противоречит интересам нацбезопасности Латвии.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Лидия Жураускайте, родившаяся в Мурманске, сменила российское гражданство на литовское.

