В Латвии пригрозили тюрьмой хоккеистам, играющим в России


Служба государственной безопасности Латвии даст оценку действиям хоккеистов и тренеров, продолжающих работать в России, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на местные СМИ.

В ведомстве напомнили в этой связи, что за оправдание «преступлений против мира и военных преступлений» предусмотрена уголовная ответственность.

Биатлонистку Жураускайте лишили российского гражданства

При этом в СГБ считают, что любая поддержка России, в том числе в спорте, противоречит интересам нацбезопасности Латвии.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Лидия Жураускайте, родившаяся в Мурманске, сменила российское гражданство на литовское.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ХоккейЛатвия
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