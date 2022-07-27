В Латвии пригрозили тюрьмой хоккеистам, играющим в России
Служба государственной безопасности Латвии даст оценку действиям хоккеистов и тренеров, продолжающих работать в России, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на местные СМИ.
В ведомстве напомнили в этой связи, что за оправдание «преступлений против мира и военных преступлений» предусмотрена уголовная ответственность.
При этом в СГБ считают, что любая поддержка России, в том числе в спорте, противоречит интересам нацбезопасности Латвии.
Ранее сообщалось, что биатлонистка Лидия Жураускайте, родившаяся в Мурманске, сменила российское гражданство на литовское.
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