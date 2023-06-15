ХК «Ак Барс» продлил контракт с Билялетдиновым

Зинэтула Билялетдинов останется на посту главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс», сообщает пресс-служба казанской команды.

Главный тренер «Ак Барса» ушел в отставку по собственному желанию

В сообщении говорится, что контракт со специалистом был продлён на один года, до конца сезона-2023/2024.

«Прошедший сезон показал, что у этой комбинации тренерского штаба и состава есть большой потенциал», - заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера казанского клуба в конце декабря 2022 года. По его руководством «Ак Барса» выиграл 22 матча из 25, по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Восточной конференции и вышел в финал Кубка Гагарина, где сильнее оказался московский ЦСКА.

Ранее пресс-служба хоккейного клуба «Лада», который в сезоне 2023/2024 будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявила, что главным тренером команды станет Олег Браташ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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