ХК «Ак Барс» продлил контракт с Билялетдиновым

В сообщении говорится, что контракт со специалистом был продлён на один года, до конца сезона-2023/2024.

«Прошедший сезон показал, что у этой комбинации тренерского штаба и состава есть большой потенциал», - заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Билялетдинов вернулся на пост главного тренера казанского клуба в конце декабря 2022 года. По его руководством «Ак Барса» выиграл 22 матча из 25, по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Восточной конференции и вышел в финал Кубка Гагарина, где сильнее оказался московский ЦСКА.

Ранее пресс-служба хоккейного клуба «Лада», который в сезоне 2023/2024 будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявила, что главным тренером команды станет Олег Браташ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

