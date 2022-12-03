Главный тренер «Ак Барса» ушел в отставку по собственному желанию
Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Олег Знарок покидает свой пост по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе казанской команды.
«Олег Знарок покидает пост главного тренера "Ак Барса" по собственному желанию. Клуб принял отставку специалиста и благодарит его за работу с командой. Исполняющим обязанности главного тренера "Ак Барса" назначен Юрий Бабенко», — отмечается в сообщении.
Знарок поблагодарил «Ак Барс», болельщиков, персонал и руководство клуба.
«Верю, что эта команда способна бороться за высокие места и желаю удачи каждому хоккеисту в составе. Я буду следить за "Ак Барсом" и болеть за его успехи в будущем», — подчеркнул тренер.
Знарок возглавил хоккейный клуб летом, 59-летний специалист заключил контракт на один сезон. Под руководством тренера «Ак Барс» в нынешнем сезоне набрал 38 очков в 36 матчах, клуб занимает 7-е место в Западной конференции.
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