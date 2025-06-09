Триумф сборной Португалии в финале Лиги наций - это выдающийся результат, и достичь его помог главная звезда команды - игрок саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Об этом НСН заявил экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

Португальцы одержали победу над испанцами в финале Лиги наций УЕФА в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2, а в послематчевой серии точнее была сборная Португалии. Бывший игрок российской команды отметил, что этот успех может больше не повториться.