«Без Роналду не смогут»: Булыкин объяснил успех сборной Португалии в Лиге наций
Футбольная сборная Португалии является одной из сильнейших в Европе, и в этом заслуга ее бессменного лидера, рассказал НСН Дмитрий Булыкин.
Триумф сборной Португалии в финале Лиги наций - это выдающийся результат, и достичь его помог главная звезда команды - игрок саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Об этом НСН заявил экс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
Португальцы одержали победу над испанцами в финале Лиги наций УЕФА в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2, а в послематчевой серии точнее была сборная Португалии. Бывший игрок российской команды отметил, что этот успех может больше не повториться.
«Сборная Португалии сейчас 100% одна из сильнейших в Европе. В этот раз у них получилось, но в следующий раз могут выиграть и другие, а пока празднуют победу португальцы после удачной серии пенальти. Все могло повернуться по-другому, но Португалия - чемпион Лиги наций, это выдающийся результат для этой команды. Все постоянно меняется, у разных турниров разные победители. Французы, испанцы, немцы составят конкуренцию на ближайших больших соревнованиях, я даже не уверен, что португальцы дойдут до полуфинала следующего Чемпионата мира по футболу, это разные турниры. Всегда рядом с этими командами в фаворитах находятся и англичане», - рассказал Булыкин.
Экс-футболист добавил, что важным фактором для такой победы оказалось присутствие Роналду в составе.
«Даже простое присутствие Криштиану Роналду в команде, нахождение в раздевалке, уже дает мотивацию, атмосферу и химию, а когда он выходит на поле, то даже не верится, что ему 40 лет, он показывает неплохой футбол. Его вклад, что в игре, что на скамейке всегда весомый, он воодушевляет ребят, дает им психологические силы. Он обладает потрясающей энергетикой», - резюмировал он.
Ранее Булыкин заявил НСН, что российские футболисты отвыкли от международных чемпионатов.
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