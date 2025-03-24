«Будет тяжело!»: Булыкин заявил, что российские футболисты отвыкли от международных игр
Мотивация вернуться в международный футбол есть как у молодых игроков, так и у более опытных, но нужно будет заново привыкать к высокому уровню, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
Несмотря на то, что российские футболисты за период отстранения от международных соревнований продолжали состязаться внутри страны, им придется заново привыкать к уровню международных игр, и первое время будет тяжело. Об этом в беседе с НСН рассказал экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
Еще не утихли волнения по поводу предложения вернуть российских спортсменов на Олимпиаду, как FIFA начала процесс возвращения России в международный футбол. Президент организации Джанни Инфантино заявил, что «в футбол должны играть все страны», и отметил, что создал условия для восстановления участия России в турнирах. Булыкин отметил, что пока это только слова, однако от главы FIFA они дают надежду.
«Если это говорит глава FIFA, то, конечно же, шансы повышаются. Многие заявляли, что они против отстранения сборных, но мы до сих пор не участвуем в глобальных турнирах, поэтому будем надеяться, что в этом году лед тронется и нас начнут потихоньку допускать. Хотелось бы еще с флагом и гимном. Мастерство никуда не денется, а международный опыт надо будет снова нарабатывать. С первых игр будет тяжело, но потом мы войдем в ритм и будем надеяться, что новое поколение поможет в будущем показать себя в международных соревнованиях. По-моему, вряд ли получится прогрессировать без международного опыта. Понятное дело, что мы не останавливались, боролись друг с другом, но это совершенно разные вещи. Надо будет заново готовить молодежь, потому что это совершенно другой уровень и накал. Ну и, конечно, сразу будет видно, в какой форме ты находишься», - рассказал он.
По его словам, мотивация у российских футболистов показать достойный результат на международном уровне все еще есть, как у более опытных, так и у молодых.
«Мотивация по-любому есть у всех футболистов. Даже у тех опытных, которые раньше участвовали в соревнованиях, ну и, конечно же, у молодых, которые хотят понять, что это такое. Все эти международные соревнования, где собираются лучшие со всего мира, это шанс показать себя и не подвести флаг, под которым ты выступаешь. Во-первых, спорт вне политики, и во-вторых, спорт объединяет», - подытожил он.
Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба заслуживает награду за рекордный гол в составе сборной России по футболу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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