«Волшебно»: Хиддинк оценил время работы в российской сборной
Семидесятишестилетний нидерландский футбольный тренер Гус Хиддинк, завершивший карьеру в сентябре 2021 года, поделился своими впечатлениями о работе с российской сборной. Его слова опубликовало издание «Спорт-Экспресс».
В статье указано, что Хиддинк лаконично назвал время, проведенное в расположении сборной России, волшебным. Тренер отметил, что российской сборной по футболу под его началом удалось произвести впечатление на весь мир, поэтому он испытывает гордость за футболистов и персонал команды.
Хиддинк был наставником сборной России с 2006 по 2010 год. При нем российские футболисты стали бронзовыми призерами на чемпионате Европы-2008, обыграв в четвертьфинале голландцев, но уступив в полуфинале чемпионам Европы-2008 испанцам.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «футбольной импотенцией» игру Артема Дзюбы в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru