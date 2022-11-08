«Волшебно»: Хиддинк оценил время работы в российской сборной

В статье указано, что Хиддинк лаконично назвал время, проведенное в расположении сборной России, волшебным. Тренер отметил, что российской сборной по футболу под его началом удалось произвести впечатление на весь мир, поэтому он испытывает гордость за футболистов и персонал команды.

Хиддинк был наставником сборной России с 2006 по 2010 год. При нем российские футболисты стали бронзовыми призерами на чемпионате Европы-2008, обыграв в четвертьфинале голландцев, но уступив в полуфинале чемпионам Европы-2008 испанцам.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «футбольной импотенцией» игру Артема Дзюбы в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

