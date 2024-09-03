Кержаков покинул пост главного тренера «Кайрата»
Профессиональный футбольный клуб из Казахстана «Кайрат» объявил об увольнении российского специалиста Александра Кержакова с поста главного тренера. Как уточнили в команде из Алма-Аты, договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Вместе с Кержаковым из «Кайрата» уходят его помощники. 41-летний россиянин возглавил казахстанскую команду в конце мая 2024 года. Под руководством россиянина команда сыграла 12 матчей, добилась шести побед, по три раза были зафиксированы ничьи и проигрыши.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», на данный момент «Кайрат» лидирует в футбольном чемпионате Казахстана. Он на одно очко опережает идущие на втором и третьем местах «Актобе» и «Елемай». Клуб поблагодарил Кержакова за проделанную работу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru