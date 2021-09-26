Хэмилтон одержал победу в Гран-при «Формулы-1» в России
Пилот команды МсLaren Льюис Хэмилтон победил в Гран-при «Формулы-1» в России.
На второй позиции гонку закончил Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим к финишу пришел Карлос Сайнс из Ferrari.
Россиянин из команды Haas Никита Мазепин занял 18-е место.
Победа в «Формуле-1» на российской трассе стала для Хэмилтона сотой по счету.
Напомним, соревнования прошли на трассе «Сочи Автодром».
Ранее в Сочи досрочно определился чемпион «Формулы-3». Выступающий за команду Prema 18-летний норвежский гонщик Деннис Хаугер досрочно стал чемпионом гоночной серии, сообщила пресс-служба итальянского гоночного коллектива.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 498 / сут.
Умерли
204 тыс.+805 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 671 / сут.
- Хэмилтон одержал победу в Гран-при «Формулы-1» в России
- СМИ: В Берлине начался дефицит бюллетеней на избирательных участках
- Талибы* обвиняют Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана
- Истребители Су-35 сопроводили американский бомбардировщик над Тихим океаном
- Песков назвал требования США качать газ через Украину «пропагандой со знаком минус»
- Ненужная встреча. Эксперты взвесили шансы Путина и Зеленского при встрече
- Космический турист предпочел «Союз» кораблю Маска из-за надежности техники
- Катастрофу Ан-26 под Хабаровском спровоцировала ошибка пилотирования
- Власти Великобритании заявили о скором дефиците овощей из-за роста цен на газ
- Кремль показал кадры с отдыха Владимира Путина в Сибири
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru