Хэмилтон одержал победу в Гран-при «Формулы-1» в России

На второй позиции гонку закончил Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим к финишу пришел Карлос Сайнс из Ferrari.

Россиянин из команды Haas Никита Мазепин занял 18-е место.

Победа в «Формуле-1» на российской трассе стала для Хэмилтона сотой по счету.

Напомним, соревнования прошли на трассе «Сочи Автодром».

Ранее в Сочи досрочно определился чемпион «Формулы-3». Выступающий за команду Prema 18-летний норвежский гонщик Деннис Хаугер досрочно стал чемпионом гоночной серии, сообщила пресс-служба итальянского гоночного коллектива.



