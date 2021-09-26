Хэмилтон одержал победу в Гран-при «Формулы-1» в России

Пилот команды МсLaren Льюис Хэмилтон победил в Гран-при «Формулы-1» в России.

ФИА подтвердила отмену всех стартов в Сочи до 15:00 по московскому времени

На второй позиции гонку закончил Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим к финишу пришел Карлос Сайнс из Ferrari.

Россиянин из команды Haas Никита Мазепин занял 18-е место.

Победа в «Формуле-1» на российской трассе стала для Хэмилтона сотой по счету.

Напомним, соревнования прошли на трассе «Сочи Автодром».

Ранее в Сочи досрочно определился чемпион «Формулы-3». Выступающий за команду Prema 18-летний норвежский гонщик Деннис Хаугер досрочно стал чемпионом гоночной серии, сообщила пресс-служба итальянского гоночного коллектива.


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ФОТО: Алексей Филимонов
ТЕГИ:СочиРоссияСпортсменыАвтогонкиФормула-1
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