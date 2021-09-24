В Сочи досрочно определился чемпион «Формулы 3»

Выступающий за команду Prema 18-летний норвежский гонщик Деннис Хаугер досрочно стал чемпионом гоночной серии «Формула 3», сообщает пресс-служба итальянского гоночного коллектива.

Заключительный седьмой этап чемпионата проходит на Сочи Автодроме. В первой гонке Хаугер пришёл к финишу вторым, однако этого оказалось достаточно для завоевания титула, так как его главный соперник Джек Дуэн из Австралии теперь отстал на 51 очко и даже победы в двух гонках (по 25 очков) ему будет недостаточно.

Ранее организаторы чемпионата «Формула 1» объявили, что в 2023 году Гран-при России переедет из Сочи на трассу "Игора Драйв" в Ленинградской области.

