ФИА подтвердила отмену всех стартов в Сочи до 15:00 по московскому времени
Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила отмену всех стартов на этапе Гран-при России из-за сложных погодных условий до 15:00 (мск). Об этом пишет Sportbox.
Первым стартом сегодня должен стать квалификационный заезд «Формулы-1», запланированный на это время. Третья свободная практика «Ф-1» и первая гонка в серии «Формула-2» отменены.
Уточняется, что погодные условия (сильный ливень с грозой) над трассой «Сочи Автодром» мешают работе местного аэродрома, из-за чего не может взлететь медицинский вертолет. Без него по регламенту нельзя проводить старты.
Ранее стало известно, что в Сочи действует экстренное предупреждение о надвигающихся ливнях с грозами.
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