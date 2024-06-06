«Вкусно - и точка» готовится ввести халяльное меню
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» готовится к введению халяльного меню. Об этом заявил генеральный директор компании Олег Пароев, передает РИА Новости.
«Поскольку мы выходим на территории с преимущественно мусульманским населением, которое очень серьезно относится к требованиям по халялю, для нас важно будет предоставить и халяльное меню тоже», — указал топ-менеджер.
Как отметил Пароев, «Вкусно — и точка» ищет поставщиков халяль-продукции.
Ранее компания сообщила о подписании договора о развитии франшизы в республиках Северного Кавказа, как ожидается, первые рестораны откроют в начале 2025 года.
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