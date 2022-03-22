Хачатурянц: Некоторые клубы РПЛ могут не доиграть сезон

«Клубы, которые могут не доиграть сезон, называть не буду. Это неправильно», - приводит РИА Новости слова Хачатурянца.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос по телефону с некоторыми акционерами. Глава РПЛ подчеркнул, что речь идет о выживании и сохранении футбола.

Ранее известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что массовый исход из России легионеров даст шансы проявить себя российским футболистам и инвестировать освободившиеся деньги в молодежь.

