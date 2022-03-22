Хачатурянц: Некоторые клубы РПЛ могут не доиграть сезон

Некоторые клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут не доиграть текущий сезон из-за финансовых проблем. Об этом заявил глава лиги Ашот Хачатурянц.

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«Клубы, которые могут не доиграть сезон, называть не буду. Это неправильно», - приводит РИА Новости слова Хачатурянца.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос по телефону с некоторыми акционерами. Глава РПЛ подчеркнул, что речь идет о выживании и сохранении футбола.

Ранее известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что массовый исход из России легионеров даст шансы проявить себя российским футболистам и инвестировать освободившиеся деньги в молодежь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболРоссия
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