Хачатурянц единогласно избран новым президентом РПЛ

В сообщении говорится, что он был единственным зарегистрированным кандидатом, участники общего собрания РПЛ выбрали его единогласно.

Хачатурянц ранее возглавлял департамент инспектирования Российского футбольного союза, на посту президента РПЛ он сменил Сергея Прядкина, который подал в отставку в октябре 2021 года.

Ранее Валерий Карпин заявил, что продолжит работу главным тренером сборной России по футболу как минимум до окончания стыковых матчей за право поехать на чемпионат мира в Катаре, сообщает RT.



