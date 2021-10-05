Президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в ходе общего собрания клубов лиги объявил о своей отставке. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что возглавлявший РПЛ с ноября 2007 года Прядкин оставил должность по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы РПЛ назначен председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

Ранее клубы РПЛ заявили о намерении выдвинуть Прядкину вотум недоверия, если он самостоятельно не покинет пост президента лиги. Как сообщали СМИ, функционер не собирался «устраивать публичный скандал с клубами». Прядкин планировал уйти в отставку по собственному желанию, пишет RT.

