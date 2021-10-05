«Личности не нужны!» Хусаинов разобрал нового главу РПЛ
Руководить лигой будет «эффективный менеджер», ни дня не проработавший в футбольном клубе.
Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил назначение на пост исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца, ранее возглавлявшего судейский комитет Российского футбольного союза (РФС).
«Это эффективный менеджер, как модно сейчас говорить. С ним пришли иностранные компаньоны по поводу внедрения VAR (видеосистемы для помощи рефери – прим. НСН), программы подготовки судейских кадров и прочее. Но арбитры продолжают совершать ошибки. Какую оценку можно дать Хачатурянцу? Он же их не набирал. Да, он пытался ввести порядок. Даже полиграф ввел для проверки чистоплотности арбитров. Что-то было сдвинуто, но эти изменения произвели больше внешний эффект, чтобы успокоить футбольную общественность. Все решения принимаются на поле. Даже если потом судейская комиссия выдвигает свой вердикт, очки никто не отнимет. Надо смотреть, что делается, чтобы этих ошибок не было. Так что проблема гораздо глубже. Хачатурян молодец, что хотел что-то изменить, но посчитали, что это не нужно. Как в старые советские времена говорили: если вы хотите отделаться от человека, двигайте его наверх», - заявил Хусаинов.
При этом экс-арбитр ФИФА уверен, что у Хачатурянца не получится решить проблемы клубного российского футбола, так как у того нет никакого футбольного бэкграунда.
«Абсолютно нет. Сейчас в любой отрасли принято нанимать «эффективных менеджеров» - он знать не знает ничего, но туда идет. Нужен футбольный человек, который знает все изнутри, или как минимум проработал бы в футбольном клубе. Как токарь, который у станка начинает, потом доходит до мастера, потом создает эффективное производство. То же самое и здесь. Не нужны умные люди, не нужны личности. Нужны служебные люди. И это просматривается не только в футболе», - заключил Хусаинов.
Сегодня подал в отставку бывший президент РПЛ Сергей Прядкин. Его пост занял Хачатурянц, который возглавлял судейский корпус РФС с 2019 года.
Хачатурянц окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина, затем работал в газодобывающих компаниях и нефтетрейдинговом бизнесе. В 2001 году стал советником тогдашнего министра экономического развития РФ Германа Грефа, после перешел на работу в ФСБ. Сейчас Хачатурянц возглавляет «Евроцемент груп», по данным компании, являющейся лидером производства строительных материалов в России.
В судейский корпус пришел по приглашению главы РФС Александра Дюкова.
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