«Личности не нужны!» Хусаинов разобрал нового главу РПЛ

При этом экс-арбитр ФИФА уверен, что у Хачатурянца не получится решить проблемы клубного российского футбола, так как у того нет никакого футбольного бэкграунда.

«Абсолютно нет. Сейчас в любой отрасли принято нанимать «эффективных менеджеров» - он знать не знает ничего, но туда идет. Нужен футбольный человек, который знает все изнутри, или как минимум проработал бы в футбольном клубе. Как токарь, который у станка начинает, потом доходит до мастера, потом создает эффективное производство. То же самое и здесь. Не нужны умные люди, не нужны личности. Нужны служебные люди. И это просматривается не только в футболе», - заключил Хусаинов.

Сегодня подал в отставку бывший президент РПЛ Сергей Прядкин. Его пост занял Хачатурянц, который возглавлял судейский корпус РФС с 2019 года.

Хачатурянц окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина, затем работал в газодобывающих компаниях и нефтетрейдинговом бизнесе. В 2001 году стал советником тогдашнего министра экономического развития РФ Германа Грефа, после перешел на работу в ФСБ. Сейчас Хачатурянц возглавляет «Евроцемент груп», по данным компании, являющейся лидером производства строительных материалов в России.

В судейский корпус пришел по приглашению главы РФС Александра Дюкова.

