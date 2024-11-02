Хачанов сыграет в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже

Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс», проходящего в Париже.

Спортсмен в четвертьфинале обыграл соперника из Болгарии Григора Димитрова. Хачанов одержал победу со счетом 6:2, 6:3.

В полуфинальном матче российский теннисист сыграет с французом Уго Умбером.

Карену Хачанову 28 лет, он занимает 21-ю строчку в рейтинге ATP.

Ранее россиянка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ПарижСпортсменыТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры