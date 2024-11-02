Хачанов сыграет в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже
2 ноября 202402:52
Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс», проходящего в Париже.
Спортсмен в четвертьфинале обыграл соперника из Болгарии Григора Димитрова. Хачанов одержал победу со счетом 6:2, 6:3.
В полуфинальном матче российский теннисист сыграет с французом Уго Умбером.
Карену Хачанову 28 лет, он занимает 21-ю строчку в рейтинге ATP.
Ранее россиянка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru