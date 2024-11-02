Хачанов сыграет в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже

В деле о теракте в «Крокусе» появились четыре новых фигуранта США объявили о выделении Украине очередного пакета вооружений на $425 млн Сторонники экс- президента Боливии Моралеса захватили военную часть До четверти месячной нормы осадков выпало за 12 часов в Москве и области «Динамо» сыграло 1:1 с «Ростовом» в матче 14 тура РПЛ