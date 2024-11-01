Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал теннисного турнира в Гонконге

В четвертьфинале соперницей россиянки, занимающей 14 место в мировом рейтинге, стала представляющая Нидерланды 91-я ракетка мира Сюзан Ламенс.

Матч, который продлился час и 54 минуты, завершился уверенной победой Шнайдер со счётом 2:1 (6:0, 6:7 (4:7), 6:2).

За выход в финал российской теннисистке предстоит сразиться с победительницей встречи Лейла Фернандес (Канада) - Бернарда Пера (США).

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву в финальном матче турнира WTA-500 в женском одиночном разряде (Нинбо, Китай), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

